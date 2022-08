Mehr Arbeitslose im Kreis Höxter

„Trotz dieser Steigerung neigt sich die Sommerflaute dem Ende entgegen, was auch durch den Zugang von 301 Stellenangeboten im August dokumentiert wird“, sagt Heinz Thiele, Chef der Arbeitsagentur in Paderborn. Die geringfügige Steigerung der Arbeitslosigkeit sei in erster Linie auf die Aufnahme der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in die Grundsicherung zurückzuführen. Im Versicherungsbereich sei die Arbeitslosigkeit sogar um 4,8 Prozent gesunken.

Im Kreis Höxter waren im August 310 arbeitslose Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Die Integrationsmöglichkeiten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt seien sehr unterschiedlich. Der Übergang in die Betreuung des Jobcenters laufe seit Anfang Juni. Die mit 1821 nach wie vor hohe Anzahl an Stellenangeboten zeige, dass der Arbeitsmarkt im Kreis Höxter nach aufnahmefähig sei und Beschäftigungschancen biete. Auch die geringe Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte) zeige die gute Verfassung des Arbeitsmarktes aus Sicht der Bewerber. Die Entwicklung von einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmermarkt und der damit verbundenen Notwendigkeit, neue Strategien der Personalpolitik in den Betrieben umzusetzen, setzt sich fort“, fast Thiele zusammen.

Jugendarbeitslosigkeit

304 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis Höxter unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch drei mehr und im gleichen Monat des Vorjahres vier mehr arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus ein Prozent zum vorherigen Monat bzw. minus 1,3 Prozent im Vorjahresvergleich.

Arbeitslose ab 50 Jahre

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen (plus 17 Personen oder plus 1,6 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 162 Arbeitslose weniger (minus 13,3 Prozent). Insgesamt sind 1.053 Menschen ab 50 Jahre im Kreis Höxter betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis Höxter im Berichtsmonat gestiegen. 866 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 80,4 Prozent (696 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 24 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen damit um 235 Personen.