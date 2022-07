Mehr Arbeitslose im Kreis Höxter im Juli

„Verglichen mit den Zahlen von vor einem Jahr, befinden wir uns aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau“, so Heinz Thiele, Leiter der Agentur für Arbeit Paderborn. „Dies hatten wir durch die Aufnahme geflüchteter Ukrainer in die Grundsicherung erwartet. Der Übergang in die Betreuung durch das Jobcenter läuft seit dem 1. Juni und wird auch noch andauern. Endgültige Zahlen erwarte ich hier erst im Herbst“, so Thiele. Hinzu käme die jährliche Sommerflaute, weshalb im Juli zu Beginn der Ferien auch die Zahlen in der Arbeitslosenversicherung gestiegen seien.

Die Sommerferien zeigen sich auch in der Steigerung der Jugendarbeitslosigkeit. „Die ansonsten sehr geringe Zahl im Kreis Höxter ist im Vergleich zum Vormonat um 83 Personen oder 37,1 Prozent auf 307 im Juli gestiegen“, erklärt Heinz Thiele. Dies ist aufgrund von beendeten Ausbildungs- und Schulabschlüssen für diese Jahreszeit jedoch typisch.

Die mit 1767 weiterhin hohe Zahl an Stellenangeboten zeige zudem, dass der Arbeitsmarkt im Kreis Höxter nach wie vor aufnahmefähig und stabil ist. „Somit sinkt erfahrungsgemäß Richtung Spätsommer und Herbst auch die Jugendarbeitslosigkeit wieder“, so Thiele.

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Höxter im Juli 2022 gestiegen. Insgesamt waren 2857 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 283 Personen oder 11 Prozent mehr. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 252 Personen bzeziehungsweise 8,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im Juli 2022 3,8 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,1 Prozent (minus 0,3 Prozentpunkte).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung - SGB III

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 1159 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 110 Personen oder 10,5 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 150 Personen oder 11,5 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung - SGB II

In der Grundsicherung sind 173 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 102 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies plus 11,3 Prozent zum Vormonat beziehungsweise minus 5,7 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 1698 Personen und damit 59,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

307 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis Höxter unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 83 weniger und im gleichen Monat des Vorjahres 30 mehr arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 37,1 Prozent zum vorherigen Monat und minus 8,9 Prozent im Vorjahresvergleich.

Arbeitslose ab 50 Jahre

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen (plus 32 Personen oder plus 3,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 238 Arbeitslose weniger (minus 18,7 Prozent). Insgesamt sind 1036 Menschen ab 50 Jahre im Kreis Höxter betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis Höxter im Berichtsmonat gesunken. 842 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 80,2 Prozent (675 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 10 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen damit um 276 Personen.

Stellenangebote

Die Unternehmen aus dem Kreis Höxter haben in diesem Monat 287 Stellen gemeldet (plus 1 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 1767 offene Stellen, 65 mehr als im Vormonat und 347 mehr als im Vorjahresmonat.