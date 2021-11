Mehr Solaranlagen auf den Dächern

Warburg will etliche städtische Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen bestücken – Förderanträge werden gestellt

Warburg

Die Stadt Warburg will den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf den kommunalen Liegenschaften weiter vorantreiben. Geeignete Dachflächen, die dafür in Frage kommen könnten, sind bereits in den Blick genommen worden.

Von Ralf Benner