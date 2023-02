Mehr Straftaten im Kreis Höxter nach der „Ruhe“ der Pandemie

Ein Mann hebelt mit einem Brecheisen eine Tür im Keller eines Wohnhauses auf (gestellte Szene): Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis Höxter ist 2022 gesunken. In 22 oder 49 Fälle blieb es beim Versuch. Einbrecher kommen häufiger auch am helllichten Tag.

7065 registrierte Straftaten – das ist gegenüber 2021 (5649) eine Steigerung um 25 Prozent. Die Aufklärungsquote sank nicht in gleicher Größenordnung, sondern lediglich um 4,47 Prozent. Sie liegt noch über 60, exakt bei 60,16 Prozent und damit am besten in OWL (55,9 Prozent).