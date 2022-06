Kreis Höxter

Bahnreisen ist im Kreis Höxter wegen Gleisbauarbeiten derzeit schon nur mit Einschränkungen möglich. Sperrungen gibt es nahezu auf allen Strecken. Zum Beginn der Sommerferien in der kommenden Woche wird sich Situation noch einmal verschärfen, was die Reise mit der Bahn in den Urlaub nicht einfacher macht.

Von Marius Thöne