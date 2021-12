Mit Loriot und Ekel Alfred Kultfilme gedreht

Dieses Gesicht kannten Millionen Fernseh- und Kinozuschauer. Nikolaus Schilling ist durch seine Paraderollen in den Loriot-Kinofilmen und in der TV-Kult-Serie „Ein Herz und eine Seele“ mit „Ekel Alfred“ bekannt geworden und bis heute geblieben. Im Alter von 98 Jahren ist Hans-Nikolaus Ohm-Schilling bereits Anfang Dezember in der an der Grenze zum Kreis Höxter in Holzminden liegenden Seniorenresidenz „Zur Weserbrücke“ gestorben.

TV-Star Nikolaus Schilling bei einem seiner letzten Pressetermine – im Herbst 2019 beim WESTFALEN-BLATT-Interview in der Seniorenresidenz an der Holzmindener Weserbrücke. In der Hand hält er eine Szene aus der Kultserie „Ein Herz und eine Seele“, die immer noch im TV läuft.

Zwölf Jahre verbrachte der Schauspieler und Rezitator als „Rentner“ in Holzminden, seit 2015 im Altenheim (das WB besuchte ihn dort im Oktober 2019). Der populäre TV- und Bühnen-Mime hatte ein schönes Zimmer mit Ausblick auf Stahle und die geliebten Weserberge.

Auch wenn seine großen Erfolge schon Jahre zurück liegen, so kennt ihn auch heute noch ein Millionenpublikum – und sogar viele Jüngere. Nikolaus Schilling hat in beiden Loriot-Kinofilmen – »Ödipussi« und »Pappa ante portas« – mitgespielt. Sein Meisterstück lieferte er jedoch in der WDR-Kultserie »Ein Herz und eine Seele« ab: Er spielte den Vater von Ekel Alfreds »Sozi«-Schwiegersohn Michael, der als »Besuch aus der Ostzone« den reaktionären Alfred ständig herausfordert.

Nikolaus Schilling in »Pappa ante portas« (1991): Er spielt einen Hausierer, der ergriffen und mit ernster Miene vom Weltuntergang redet und mit einer Frau Wurzelbürsten gegen die Apokalypse verkauft. Foto: dpa

»Die Loriot-Filme und auch die Ekel-Alfred-Ostzonen-Folge laufen alle paar Monate im Fernsehen. Ich bekomme heute noch Resonanz – und schaue mir die Sendungen sogar auch mal an«, erzählt der Schauspieler damals dem WB bei einem Gespräch in seinem Appartement. »Erschreckend ist, dass viele der Kollegen wie Heinz Schubert, Dieter Krebs, Elisabeth Wiedemann und Lotti Krekel aus dem »Ein Herz und eine Seele«-Team alle schon tot sind«, bedauerte Schilling.

Meist war der Charakterkopf in skurrilen Nebenrollen zu sehen, etwa 1970 als Pirat Kalle in »Pippi in Taka-Tuka-Land«. Bei Loriot, den er sehr verehrte, spielte er in Ödipussi (1988) einen drögen Rentner und Liebhaber der Farbe Grau (Szenen-Kultspruch: »Möchten Sie Mausgrau, Steingrau oder Asphaltgrau?«) sowie in »Pappa ante portas« (1991) einen Hausierer, der ergriffen und mit ernster Miene vom Weltuntergang redet und mit einer Frau Wurzelbürsten gegen die Apokalypse verkauft.

Nikolaus Schilling (links) mit Ekel Alfred in einer Ruhrpottkneipe als DDR-Besucher. Foto: dpa

Nikolaus Schilling mit Loriot. Foto: dpa

Jahrzehnte war Nikolaus Schilling (Abitur 1942 in Detmold) auf den Bühnen der Bundesrepublik unterwegs oder drehte TV-Serien und Fernsehfilme. Gerne hat er Höxter und Corvey besucht und ist Fahrrad auf dem Weserradweg gefahren. In Holzminden, wo seine Mutter ein Haus (Böntalstraße 18) besaß und es Verwandte und Freunde gab, fühlte er sich wohl.

Schilling-Zitate

Zu seinem Ruhesitz: »Ich sitze oft hier oben in meinem Zimmer, höre klassische Musik und schaue auf die Weser. Lesen kann ich kaum noch.«

Zu Loriot: »Vicco von Bülow war jemand, der sehr genau arbeitete. Ich schätzte ihn sehr. Die Dreharbeiten zu den Loriot-Filmen sind mir noch sehr präsent.«

Zu Ekel Alfred und 16 Millionen Zuschauern: »Es gab 1973 bis 74 bis zu 60 Prozent Einschaltquote. Heute unfassbare Zahlen. Und auch die Wiederholungen sind noch immer Quotenrenner. Das freut mich sehr.«