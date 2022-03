Heimische Künstler gestalten Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Michael in Brakel

Brakel

Das Verbindende der Musik hat am Freitagabend in der Pfarrkirche St. Michael im Mittelpunkt gestanden. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde hatten ein Benefizkonzert für den Frieden in der Ukraine organisiert.

Von Frank Spiegel