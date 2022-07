Mit Riesen-Gefolge durchs Dösseler Jubiläumsfest

Ein gut aufgelegtes Königspaar Niklas Siewert und Rebecca Seewald, ein insgesamt 28-köpfiger Hofstaat, bestes Wetter, Abordnungen aus vielen Vereinen und viele Zuschauer: Beim Jubiläumsschützenfest in Dössel hat sich am vergangenen Wochenende gezeigt, dass Traditionsfeiern im Warburger Land die Besuchermagneten schlechthin sind.

Das Dösseler Königspaar Königspaar Niklas Siewert und Rebecca Seewald zog am Sonntag die Blicke der zahlreichen Zuschauer auf sich.

Bei der Jubiläumsfeier „175 Jahre Schützenverein Dössel“ war in dem 600-Einwohner-Ort richtig was los. Pausenlosen Beifall gab es für das Königspaar und den Hofstaat. Dem gehören die guten Freunde der Majestäten an: Felix Wetterau mit Amelie Riepe, Pascal Pielsticker mit Annemie Peine, David Sommer mit Antonia Wiemers, Jonathan Wilhelms mit Benita Künkler, Peter Eikerling mit Corinna Denecke, Jonas Braunst mit Pauline Menne, Simon Störmer mit Hanna Conze, Konrad Pöppe mit Stephanie Fricke, Marcel Engelhardt mit Pauline Siegel, Maximilian Potratz mit Sarah Grewe, Sebastian Rose mit Kristin Pietsch sowie Dominik Pöppe mit Henrike Vornholt.