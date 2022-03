Modellprojekt und  „Showpark"

Nieheim

Der Elektronikkonzern Phoenix Contact mit Stammsitz in Blomberg will den geplanten Solarpark Nieheim mit der kompletten elektrotechnischen Installation ausstatten. Diese Technikpartnerschaft kündigte Jörg Nolte, Bereichs-Vizepräsident bei dem international operierenden Familienunternehmen, vor Ort auf der vorgesehenen Fläche zwischen den Ortschaften Himmighausen und Oeynhausen an. Die Anlage soll in der Heimatregion des System- und Komponentenherstellers mit weltweit 20.000 Mitarbeitern ein Vorzeigeprojekt sein.

Von Sabine Robrecht