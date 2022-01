In keinem anderen Bundesland gibt es so viele heimliche Weltmarktführer wie in Nordrhein-Westfalen. Das zeigt eine Studie der Universität Trier im Auftrag des NRW-Wirtschafts- und Innovationsministeriums. Sie hat 690 heimliche Marktführer zwischen Rhein und Weser identifiziert – mehr als in allen anderen Bundesländern. Mit fünf Unternehmen ist der Kreis Höxter bei diesen „Hidden Champions“ gut vertreten.

Die Arntz-Optibelt-Gruppe, im Bild die beiden Geschäftsführer Reinhold Mühlbeyer (links) und Konrad Ummen, steuert vom Stammsitz Höxter aus acht Produktionsstandorte in sechs Ländern sowie 33 Vertriebsstandorte in 30 Ländern.

Die heimlichen Marktführer zwischen Egge und Weser sind, so die Studie, Arntz Optibelt in Höxter, Reitz in Albaxen, FSB in Brakel sowie Brauns-Heitmann in Warburg und Lödige Industries in Scherfede. Sie alle sind Traditionsunternehmen mit langer Erfolgsgeschichte und setzen Akzente im großen gemeinschaftlichen Anliegen der Nachhaltigkeit.