Musikschule Höxter verabschiedet ihren Leiter

Höxter

Die große Musikschulgala alle zwei Jahre, die Internationalen Horntage mit namhaften Dozenten, der 2016 entstandene Interkulturelle Chor, das so beliebte Weihnachtssingen an Heiligabend auf dem Marktplatz: Wenn Martin Leins an seine 25 Jahre währende Zeit als Musikschulleiter zurückdenkt, dann lässt er Glanzlichter wie diese ebenso Revue passieren wie das, was ihm am meisten am Herzen lag: „Ich habe vielen Kindern dabei helfen können, in einem Ensemble zu spielen. Das war das größte Highlight.“

Von Sabine Robrecht