Nach Automatensprengung: Volksbank schließt SB-Filialen in Höxter und Paderborn

Borchen/Paderborn

Schon wieder Borchen, schon wieder die Volksbank Paderborn: In der Nacht zu Freitag haben erneut unbekannte Automatensprenger zugeschlagen. Sie sprengten in der Filiale an der Paderborner Straße einen Geldautomaten in die Luft. Die Täter flohen. Sie ließen ein Trümmerfeld zurü...

Von Ingo Schmitz, Sonja Möller und Christopher Müller