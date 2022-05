Nach Streik: Papierabfuhr in Nieheim wird nicht nachgeholt

In Höxter werden die Restmülltonnen in der übernächsten Woche geleert.

Wegen eines Streiks waren am Mittwoch in den Stadtgebieten Höxter und Nieheim Abfuhrtermine nicht eingehalten worden. Im Stadtgebiet von Höxter waren graue und gelbe Behälter nicht entleert worden, im Stadtgebiet von Nieheim waren blaue Tonnen betroffen.

Wie Pre Zero mitteilt, werden die ausgefallenen Abfuhrtermine in Höxter in der übernächsten Woche nachgeholt. Am Dienstag, 7. Juni, werden die grauen Restabfallbehälter geleert, am Mittwoch, 8. Juni, die gelben Wertstoffbehälter.

Die Papierabfuhr in Nieheim wird nicht nachgeholt, wie Pre Zero mitteilt. Der Kreis verweist auf die Wertstoffannahme am Samstag, 4. Juni, bei der Firma Weise Recycling, Bredenborner Straße 35, in Nieheim. Dort kann Altpapier in der Zeit von von 9 bis 13 Uhr kostenlos abgegeben werden.

Alternativ dazu kann bei der nächsten regulären Leerung der Papierbehälter am Mittwoch, 22. Junim das Altpapier - gebündelt in Kartons oder Abfallsäcken - neben die Behälter gestellt werden.