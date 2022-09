Nächtliches Läuten in Höxter

Warum läuten nachts die Kirchenglocken? Diese Frage haben sich am Wochenende viele Menschen in Höxter gestellt.

Glocken der Kilianikirche in der Innenstadt erregen Aufmerksamkeit

Die Glocken der Kilianikirche in Höxter haben in zwei Nächten kurz nach Mitternacht geläutet.

Zum ersten Mal wachten Innenstadtbewohner in der Nacht zu Samstag gegen 0.10 Uhr auf: "Ich wunderte mich über die Uhrzeit und die Länge des Läutens", erzählt eine Leserin dem WESTFALEN-BLATT. Ob das Läuten von der Nikolai- oder der Kilianikirche ausging, konnte sie nicht genau lokalisieren.

Tatsächlich war es die Kilianikirche, teilte die Evangelische Weser-Nethe-Kirchengemeinde am Samstag auf ihrer Facebook-Seite mit. "Ob es sich bei der Ursache um einen technischen Defekt oder um einen Programmierfehler handelte, wissen wir selbst noch nicht genau", informierte die Gemeinde. "Die Glocken wurden jedenfalls schnellstmöglich abgestellt und läuten jetzt wieder im gewohnten Rhythmus."

Das ist offenbar so direkt nicht der Fall gewesen: Die WESTFALEN-BLATT-Leserin hat das Geläut in der Nacht zum Sonntag noch einmal gehört, berichtete sie am nächsten Morgen. "Es war exakt die selbe Uhrzeit."

Der Fehler wird, wenn inzwischen nicht schon geschehen, sicherlich zeitnah ausfindig gemacht.