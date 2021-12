Narren sagen Umzüge ab

Wehmütig erinnern sich auch diese Närrinnen an den letzten Karnevalsumzug vor Corona in Brakel.

„Das Wohl und die Gesundheit unserer Gemeinschaft ist das höchste Gut, das es in der heutigen Zeit zu schützen gilt“, unterstreichen die Vertreter der Vereine. „Dafür stehen wir gemeinsam mit allen Karnevalsvereinen des Kreises ein.“

Nach der Absage der traditionellen karnevalistischen Saalveranstaltungen stand jetzt noch ein Fragezeichen hinter den Umzügen. Auch zu diesem Thema tauschten sich die Vereine aus. Sie betonen: „Eine Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber auch die Karnevalsumzüge werden in dieser Session nicht stattfinden können. In dieser Zeit einen Karnevalsumzug mit tausenden Besuchern abzuhalten, obwohl die Saalveranstaltungen abgesagt wurden, können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Die Omikron-Variante befindet sich weiter auf dem Vormarsch und hat bereits Länder wie England und Dänemark fest im Griff. Wir gehen davon aus, dass die Politik ab Mitte Januar zu demselben Entschluss kommen werden muss.“

Die Karnevalisten bedauern die Absagen. Der Schutz der Gesundheit und das Wohl aller müssten allerdings an erster Stelle stehen. Aber: „Auch wenn die Saalveranstaltungen und die Karnevalsumzüge abgesagt sind, so kann der Karneval nie abgesagt werden. Die Freude am Karneval wird nie verloren gehen“, signalisieren die Aktiven.