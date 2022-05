Angelegt worden ist die kleine Streuobstwiese in unmittelbarer Nähe des Aussichts-, Museums- und Telegrafenturmes auf einer Fläche, auf der Stürme und Borkenkäfer den Fichtenbestand zerstört hatten. Doch ganz so leicht, wie zunächst geplant, hatten es die Initiatoren des Telegrafenvereins bei der Umsetzung ihrer Ziele nicht. Der Boden ist in diesem Bereich so felsig, dass man auch mit Hacke und Brechstange nicht vorankam. So rückte dann das Fachunternehmen Pöhler mit schwerem Gerät an und sorgte dafür, dass die vom Energiedienstleister Westenergie gesponserten historischen Obst- und Klimabäume tief genug in die Erde kamen sowie, mit ausreichend Füllboden und Dünger versehen, eingepflanzt wurden.

