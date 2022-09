Nethedörfer werden zur Einkaufsmeile

Einen gemeinsamer Dorfflohmarkt lockt die Menschen am Sonntag, 11. September in die benachbarten Höxteraner Ortschaften Bruchhausen und Ottbergen.

Die Straßen der beiden benachbarten Nethedörfer werden zur ultimativen Einkaufsmeile für Schnäppchenjäger: Am Sonntag, 11. September, findet in Bruchhausen und Ottbergen ein großer Dorfflohmarkt statt. Um 11 Uhr geht es los, mehr als 50 Anbieter öffnen ihre Garagen- und Gartentore.

„Die Anbieter präsentieren ihre Waren direkt an der Haustür. So entfällt das aufwendige Verpacken und Auspacken, der Transport mit dem Auto und die Enge eines herkömmlichen Flohmarktes“, erklärt Ursula Eikermann-Böhner, die gemeinsam mit Jutta Richter schon mehrere Märkte dieser Art in Bruchhausen organisiert hat. „Die Resonanz ist immer wieder überwältigend. Viele kommen und gucken, auch von außerhalb. Manche Stände bieten zusätzlich Kaffee und Kuchen, bei der Gaststätte 'Old Brauxen' in Bruchhausen gibt es leckere Bratwürstchen“, erzählt sie.

Viele Aussteller bei Premiere

Anke Remmeke und Susanne Schrick sind die Organisatorinnen auf der Ottberger Seite. „Es ist großartig, dass sich beim ersten Markt dieser Art hier in Ottbergen so viele angemeldet haben und mitmachen. Das garantiert eine große Angebotsvielfalt, es lohnt sich für jeden, seinen Sonntagsspaziergang durch die Straßen der Dörfer zu machen. Altes und Neues, Nippes und Bastelarbeiten, Kleidung, Bücher, Kinderspielzeug oder Haushaltsgegenstände – das alles und noch viel mehr findet sich an den Ständen“, freut sich Anke Remmeke über die große Resonanz.

Straßenpläne vorbereitet

„Die Straßen, in denen Aussteller wohnen, sind mit gelben Pfeilen und Luftballons gekennzeichnet, außerdem stehen Straßenpläne, in denen die Verkaufsstellen markiert sind, zur Verfügung“, sagt Susanne Schrick. „Wir möchten die Besucher, die mit dem Auto kommen, bitten, die Parkplätze Am Anger, am Nahkauf oder am Sportplatz in Ottbergen und an der Brücke in Bruchhausen zu nutzen, damit es in den Straßen nicht zu Behinderungen oder Gefahren kommt“, bitten die Veranstalter um Rücksicht.