Neue Insektenhotels in Marienmünster

Über die letzten Jahrzehnte ist der Bestand an Insekten drastisch zurückgegangen. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber alle menschengemacht. Das verheerende dabei: das Insektensterben hat starke Auswirkungen auf das Ökosystem für Mensch und Tier.

Dank an die MItglieder

Mit der Aktion „Wir schaffen etwas Besonderes dank unserer Mitglieder!“, hat die Vereinigte Volksbank für jedes 10. neue Mitglied ein Insektenhotel versprochen. „Wir möchten der Natur etwas zurückgeben und mit unseren Hinguckern das Bewusstsein für das Artensterben wecken“, erzählt Bernward Kirchhoff, über die Hintergründe der Aktion.

Die Lebensräume verknappen sich zunehmend. Insektenhotels werden aufgestellt, um Unterschlupf-, Nist- und Überwinterungshilfen zu bieten. Mit der Installation der Insektenhotels hat man auf ein außergewöhnliches Design gesetzt - das Markenzeichen der Volksbank. Eine V-Form, die mit Bambus ausstaffiert wurde und bei den Insekten gut ankommt.

An vielen Standorten wie Warburg, Willebadessen, Bad Driburg und Brakel hat man die „Bank-Hotels“ seit einigen Monaten und Wochen im Betrieb und die kleinen Brummer fliegen drauf. In der Stadt Marienmünster wurden die Insektenhotels am Abenteuerspielplatz in Vörden und am R1 Radweg zwischen Vörden und Eilversen aufgestellt. Beide Standorte sind beliebte Flächen für die Insekten. Aber nicht nur das, auch von den Menschen werden die Orte gerne aufgesucht. Über die Gemeinschaftsaktion zeigt sich Bürgermeister Josef Suermann sichtlich erfreut und dankbar: „Auch wir wünschen uns einen vollen Erfolg für unsere Hotels und dass wir in Sachen Insektensterben etwas nachhaltig bewegen können.“