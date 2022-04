Elisabeth Schülter führt Warburger Förderverein

Bernd Huesmann war der erste Vorsitzende des aus dem damaligen Förderverein und Ehemaligenverein fusionierten jetzigen „Vereins der Ehemaligen und Förderer des Städt. Gymnasium Marianum Warburg e.V.“ Als ehemaliger Schulleiter des Marianum war er bereits vor der Fusion viele Jahre verlässlicher Ansprechpartner und Mitglied beider Vereine; danach durch seine guten Kontakte in die komplette Schulgemeinschaft für den Vorsitz gleichsam prädestiniert.

Einstimmig zu seiner Nachfolgerin wurde Elisabeth Schlüter, bisherige Geschäftsführerin des Vereins, gewählt. In der Schule – und in ganz Warburg – bestens vernetzt, hat sich die Chefin des „Alt Warburg“ für die nächsten drei Jahre viel vorgenommen. Vor allem soll die Sichtbarkeit des Vereins sowohl online als auch „im realen Leben“ erhöht werden, da selbst vielen Marianern kaum bewusst ist, was der Verein für den Schulalltag leistet. Eine effizientere Mitgliederakquise soll dadurch ebenso unterstützt werden wie die alljährlichen Förderanliegen der Schule und, ein wenig in die Zukunft geschaut, die wichtigen bevorstehenden Schuljubiläen.

Die Anerkennung als Voll-Gymnasium jährt sich 2024 zum 150. Mal, darüber hinaus steht im Jahr 2028 das 400-jährige Jubiläum der Schulgründung an. „Es gibt also viel zu tun“, macht der Verein deutlich.

Der weitere Vorstand bleibt im Wesentlichen erhalten, da sich Schatzmeister Thomas Kaebsch und 2. Vorsitzender Claus Biederbick für drei weitere Jahre zur Verfügung stellten. Neuer Geschäftsführer ist Ulrich Hadding, dazu wurden Iris Voss, Eva-Maria Huesmann, Florian Becker, Jan Tillmann und Wolf-Rüdiger Mutter zu Beisitzern berufen. Heinrich Hadding und Harald Müller-Huesmann prüfen die Kasse, und als geborene Mitglieder vervollständigen Schulleiter, Schulpflegschaftsvorsitzende sowie der SV-Vorsitzende den erweiterten Vorstand.

Nach anregender Diskussion, insbesondere zu neuen Förderanfragen, bedankte sich die neue Vorsitzende im Namen des alten und des neuen Vorstands bei Bernd Huesmann für seinen langen und erfolgreichen Einsatz für Verein und Schule. Wer sich dem Marianum und dem Verein verbunden fühlen, kann sich über die E-Mail verein@marianer.de an die Verantwortlichen wenden. Es gebe schließlich immer etwas zu tun oder zu finanzieren.