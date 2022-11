Neue Warburger Kita soll Familienzentrum werden 

Warburg

24 Kindergärten im Kreis Höxter sind derzeit als Familienzentren zertifiziert. Mit der evangelischen Kita Arche am Ahornweg, dem Kindergarten St. Martin auf der Hüffert und St. Vincentius in Scherfede gibt es auch drei im Warburger Stadtgebiet. In Zukunft soll noch eine vierte Einrichtung hinzukommen.

Von Jürgen Vahle