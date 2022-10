Neuenheerser Schüler lernen schwimmen

Schwimmmeister Christoph Böddeker lehrte insgesamt zehn Schulkindern (aufgeteilt in zwei Gruppen) im Ferienprogramm von St. Walburga das Schwimmen. Dabei wurden sechs Seepferdchenabzeichen und vier Abzeichen in Bronze abgelegt.

Die Schulleitung und das Kollegium an der privaten Grundschule St. Walburga ist es eine Herzensangelegenheit, den Schwimmunterricht ganzjährig sicherzustellen. In enger Absprache mit den Vorständen des Träger- und Fördervereins wurde dazu das Hallenbad in Altenbeken wöchentlich angemietet.

In einer angenehmen Atmosphäre und bei wohltemperiertem Wasser lernen die Schulkinder ab der dritten Klasse Schwimmen und mindestens eine Schwimmart ordentlich zu beherrschen. Im vergangenen Schuljahr wurden vier Seepferdchen und zwölf Abzeichen in Bronze abgelegt.

Sportleiter haben sich in Schwimmmausbildung weitergebildet

Darüber hinaus wurde in enger Kooperation mit dem Förderverein Freibad Neuenheerse in den Sommermonaten auch das naheliegende Eggefreibad Neuenheerse zur Schwimm- und Freizeitgestaltung genutzt.

„Unsere Sportleiter haben sich aktuell insbesondere in der Schwimmausbildung weitergebildet. Mit dem ortsansässigen, geprüften Meister für Bäderbetriebe und Lehrassistenten-Rettungsschwimmer Christoph Böddeker im Team stellen wir sicher, dass sich unsere Schulkinder im Wasser sicher fühlen und bewegen können“, sagt der Vorstand des Trägervereins St. Walburga. Im Rahmen des Sommerferienprogramms von St. Walburga hat Christoph Böddeker im Eggefreibad interessierten Kindern bis zwölf Jahre aus dem Dorf und Umgebung das Schwimmen beigebracht. Zehn Schulkinder konnten am Ende der Ferien schwimmen und legten dabei sechs Seepferdchen und vier Abzeichen in Bronze ab. Die Franziska-van-Almsick-Stiftung als Kooperationspartner beteiligte sich an den Kosten für die ganzjährige Schwimmausbildung.

Große Unterstützung der van-Almsick-Stiftung

Hierzu hatte die Schulleitung zusammen mit den Vorständen eine umfangreiche Dokumentation zur pädagogischen Ausrichtung und nachhaltigen Schwimmausbildung an St. Walburga zusammengestellt und der Stiftung zugeleitet.

„Ein großer Dank gilt Franziska van Almsick und ihrem Team in der Stiftung für die wohlwollende Unterstützung in der Ausgestaltung des Lernumfeldes an St. Walburga“, sagt Patricia Filusch vom Trägerverein.