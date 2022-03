Neuer Discounter in Diemelstadt

Diemelstadt

Im Nahversorgungszentrum am Wendeweg in Diemelstadt-Rhoden in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rewe-Markt, McDonald‘s und zum SVG-Hof ist eine Filiale der Firma „Centershop“ eröffnet worden. Der Allround-Discounter bietet ein umfangreiches Sortiment an Artikeln des täglichen Bedarfs und Saisonware, heißt es in einer Pressemeldung. Kunden finden auf 1230 Quadratmetern Verkaufsfläche Drogerieartikel, Lebensmitten und Tierprodukte sowie Gartenmarktartikel, Pflanzen, Saisonartikeln und vieles mehr.

Bearbeitet von Jürgen Vahle