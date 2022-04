Neuerungen im Warburger Info-Center

Über das neue touristische Angebot in Warburg freuen sich Touristikchef Norbert Hoffmann (links), Bürgermeister Tobias Scherf und Birgit Mikus vom Info-Center der Stadtwerke.

Wie berichtet, ist im Info-Center bereits ein Terminal aufgestellt worden, mit dem Interessierte touristische Angebote in Warburg und in der Region digital abrufen können. Die Anschaffung einer Outdoor-Stele soll folgen. Diese könnte am Altstadtmarktplatz stehen und den dortigen Infokasten ersetzen.

Zudem wurde die Gestaltung des Info-Centers geändert, zum Beispiel liegen dort nun weniger Prospekte aus. Neu sind auch zwei zusätzliche Stadtführungen: eine thematisiert die Holsterburg, die andere stellt die Warburger Kirchen in den Vordergrund.