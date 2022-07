Neues Beratungsbüro der Selbsthilfe Brakel

Bisher wurden Beratungen von Menschen mit Behinderungen in den privaten Räumen des BSK Leiters, Karl Josef Günther, durchgeführt. Seit Mitte Juni können sich Hilfesuchende in den neuen Räumlichkeiten der BSK Landesvertretung Selbsthilfe Körperbehinderter in der Warburger Straße 25 in Brakel melden.

Auch Mitgliedertreffen sollen hier von nun an möglich sein. Der Landesvorsitzende, Karl Josef Günther, stellte fest, dass es immer mehr Menschen mit Behinderungen gibt, die Hilfe oder Beratung brauchen. Deshalb sei die BSK froh, zentral gelegene, selbstverständlich barrierefreie Räumlichkeiten in Brakel gefunden zu haben, hob Günther hervor.

Bürgermeister Hermann Temme erläuterte in seinem Grußwort, wie wichtig es sei, dass man gemeinsam die vielen sichtbaren und unsichtbaren Barrieren unserer modernen Gesellschaft beseitige. Er stellte eine inklusive Gesellschaft als gemeinsames Ziel des Bevölkerung und der Verantwortlichen vor.

Die Stadt Brakel sei, besonders bei Bauprojekten, hinsichtlich der Barrierefreiheit immer dankbar für die Hilfe Betroffener und dankte Karl Josef Günther für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Durch die Barrierefreiheit in allen Bereichen des Lebens könne man die Lebensqualität aller Mitmenschen – mit und ohne Behinderung – steigern, so der erste Bürger der Stadt. Infos zur Beratungsstelle bekommt man bei Karl Josef Günther per E-Mail an info@bsk-brakel.de oder telefonisch unter 05272/94 98.