Ortsvorsteher Franz-Josef Wegener, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Borgentreich, der stellvertretende Wehrführer Udo Hillebrand, der Wehrführer Sebastian Göke und der Löschgruppenführer Michael Ewen (von links) freuen sich, dass der Atemschutzgerätewagen nun offiziell in den Dienst gestellt worden ist.

Das Beisammensein nutzte die Löschgruppe am Samstag auch, um das Feuerwehrkreuz am Mühlenberg, das nach einem Sturmschaden wieder hergerichtet worden war, zu segnen. Anschließend segnete Vikar John Paul Thaikkadan den neuen Feuerwehrgerätewagen, der damit offiziell in Dienst gestellt wurde.