Neues Königspaar der Gilde Höxter: „Danke für die Welle der Euphorie“

Schützenfest 2022 am Montag in der Kreisstadt Höxter: Das neue Königspaar der Gilde, Dieter Kuhlebrock und seine Ehefrau Martina, nehmen die Parade auf dem Gänsemarkt ab.

Dass der König eigentlich mit seinen 68 Lebensjahren Rentner ist (er arbeitete zuletzt in Boffzen beim Glashersteller Noelle und von Campe), sieht man ihm nicht an. Sein jungenhaftes Lächeln und vor allem seine charmante Art passen bestens zu seiner Herzensdame Martina, die gerne Motorrad fährt. Die 57-Jährige versprüht nicht nur viel Lebensfreude, sondern hat schon jetzt eine große Fangemeinde und viele Freunde. Immer wieder wurden die beiden Majestäten während des ersten Festumzuges durch die Altstadt in ihrer neuen Amtszeit in die Arme genommen und herzlich gedrückt. „Toll siehst Du aus“, hörte man immer wieder aus den Reihen der Zuschauer bei der Parade, die in der ersten Runde von der Königskutsche begleitet wurde. Übrigens: Als Schurke sollte man der Königin nicht zu nahe treten. Denn sie hat ein Gespür dafür, wenn etwas nicht korrekt ist und bringt ihr Wissen als Kriminaltechnikerin bei der Polizei im benachbarten Bundesland Niedersachsen ein.