Neues Leben in Scherfeder Fabrikanten-Villa

Warburg-Scherfede

Eine Investorengruppe will die alte Villa der Fabrikantenfamilie Rosskam an der B7 in Scherfede sanieren, erweitern und durch einen Neubau für Betreutes Wohnen ergänzen. Das geht aus einer Bauvoranfrage hervor, mit der sich der Warburger Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung beschäftigt. Beginn ist um 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus am Florianweg in Warburg.

Von Jürgen Vahle