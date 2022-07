Neues Semester der VHS in Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim

Freuen sich über den Start der Kurse an den neuen Standorten, hier abgebildet am Standort Brakel: Janine Brigant-Loke (rechts) und Dimitra Vovoli.

Im Bereich Gesellschaft werden zum Beispiel Vorträge zu Kryptowährungen und die Veranstaltung „Unterwegs mit den Heilern in Wald und Wiese“ angeboten und im Fachbereich Kultur können Interessierte die Krimi-Lesung eines Autors besuchen. In den Fremdsprachen sind neben Sprachprüfungen die Kurs-Klassiker Englisch, Französisch und Spanisch sowie die Sprachen Niederländisch und Arabisch wieder dabei. Interessante Vorträge, unter anderem zum Thema Patchwork-Familie sowie Kurse zur gemeinsamen Zeit, wie etwa den Online-Kurs Eltern-Kind-Lachyoga, bietet der Fachbereich Eltern & Familie. Im Fachbereich Junge VHS werden zudem Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten, so zum Beispiel eine „Leseförderung mit Hund“ für Kinder ab 8 Jahren.

Ein Workshop zum Konzept „Neue Arbeit - Neue Kultur“ findet im Bereich Beruf & IT statt. Neben dem regulären Weiterbildungsangebot werden im zweiten Semester die Weiterbildungsberatung zum Bildungscheck sowie die neu aufgelegten Beratungen zu „Perspektiven im Erwerbsleben“ (PiE) und „Fachberatung zur Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ (FBA) angeboten. Auch die Angebote im Integrationsbereich werden weiterhin regulär durchgeführt.

Ab dem 11. August vor Ort erreichbar

Bis einschließlich zum 10. August ist der VHS-Hauptverwaltungssitz in der Sommerpause. Somit sind persönliche Anmeldungen für das Kursprogramm ab dem 11. August in der Hauptgeschäftsstelle des VHS-Zweckverbandes, Am Hellweg 9, in Bad Driburg möglich. Dann können Anmeldungen auch wieder unter Telefon 05253/97407-0 oder per E-Mail unter [email protected] entgegengenommen werden. Online-Anmeldung unter www.vhs-driburg.de.