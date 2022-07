Nieheim feiert Feuerwehrfest

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Darin sehen die Feuerwehren ihre wesentlichen Aufgaben. Am vergangenen Wochenende kam für die Löschgruppe der Stadt Nieheim ein weiteres Tätigkeitsmerkmal hinzu, ohne dass sich die erwähnten Aufgaben auf Dauer kaum bewältigen lassen: das gemeinschaftliche Feiern mit den Kameradinnen und Kameraden.

Im langen Schatten der Abendsonne bewegte sich der Festzug am Samstag durch Nieheims Innenstadt.

Gestartet wurde das nach der „Corona-Trockenheit“ seit langem herbeigesehnte Feuerwehrfest am Samstagnachmittag mit den Ständchen für die Vorstandsmitglieder der Löschgruppe Nieheim sowie den ersten Bürger der Stadt. Anschließend zogen die Blauröcke zum Friedhof, um dort in einem würdigen Gedenken an die verstorbenen Kameradinnen und Kameraden einen Kranz niederzulegen.