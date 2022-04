20 Jahre Euro: Ausstellung im Käsemuseum Nieheim

Vor 20 Jahren, am 1. Januar 2002, wurde der Euro erstmals in Form von Bargeld in insgesamt zwölf Ländern eingeführt. Eine gewaltige logistische Aufgabe. Die bis dahin bestehenden nationalen Währungen mussten in allen beteiligten Staaten jeweils eingesammelt und im Gegenzug die Münzen und Scheine der neuen Währung ausgegeben werden.

Allein für Nieheim und seine beiden Banken bedeutete das, dass rund zwei Tonnen Euro-Bargeld angeliefert und parallel in Form von D-Mark-Münzen und Scheinen auch wieder abtransportiert werden mussten. Diese historische Aktion war der Stadt Nieheim genug Anlass, eine Sonderausstellung im Deutschen Käsemuseum zum Thema „20 Jahre Euro“ zu organisieren. Zahlreiche Exponate geben einen Einblick in die damalige Zeit.

Euro-Starterkits

So werden etwa alte Euro-Transportkisten gezeigt, die schon fast legendären Euro-Starterkits ausgestellt oder Plakate, mit denen die Deutschen damals motiviert werden sollten, D-Mark-Bestände doch bei den heimischen Banken abzugeben. Die Sonderausstellung bietet zahlreiche zusätzliche Informationen etwa zur Geldgeschichte allgemein, zu den historischen Nieheimer Geldmünzen oder zur Geschichte der deutschen Staatsschulden. Auch mit dem Mythos, dass der Waren- und Geldverkehr zwischen den Menschen in der Historie mit dem Tauschhandel angefangen habe, wird in der Ausstellung aufgeräumt. Im ebenfalls vorhandenen Sonderteil zu Bitcoin & Co. wird ein Blick in die Zukunft der modernen Währungen, den so genannten Kryptowährungen, gewährt.

Die Ausstellung wird am Samstag, 7. Mai, um 11 Uhr im Deutschen Käsemuseum in der Langen Straße in Nieheim feierlich eröffnet und kann dann anschließend jeweils sonntags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt in die Sonderausstellung kostet ab dem 8. Mai 3,50 Euro. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei. Zur Eröffnungsfeier um 11 Uhr ist jeder Interessierte eingeladen.

Auf Wunsch an jedem Wochentag geöffnet

Die Eröffnungsrede für die Sonderausstellung wird Jens Härtel, Vorstandssprecher der Sparkasse Höxter, halten. Anschließend wird Bürgermeister Johannes Schlütz einen tieferen Einblick in die verschiedenen Teile und Schwerpunkte der Ausstellung geben. Schulklassen können bei der Stadt Nieheim Besuchstermine auch gesondert vereinbaren – die Ausstellung kann auf Wunsch grundsätzlich an jedem Tag der Woche geöffnet werden.

Realschüler zeigen Nieheimer Stadtgeld

Apropos Schule: Die Schülerinnen und Schüler der Realschule Nieheim haben sich im Kunstunterricht intensiv mit der Gestaltung von Geldscheinen auseinandergesetzt und Entwürfe für ein (natürlich fiktives) neues „Nieheimer Stadtgeld“ angefertigt. In der Sonderausstellung im Deutschen Käsemuseum werden rund 30 Bilder gezeigt, auf denen die Schüler ihre Gestaltungsideen für eine eigene Nieheimer Währung verewigt haben.