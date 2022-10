21-Jähriger wird König in Holzhausen

Dafür habe sich eine beachtliche Anzahl an Schützen der St. Johannes Schützenbruderschaft in der Holzhauser Schützenhalle versammelt, so der Vorstand. Nach einem Stechen konnte sich der 21-jährige Nils Krawinkel gegen die Mitbewerber durchsetzen. Mit seiner Auserwählten Carolin Siebrecht wird er das Gesicht des Stadt- und Jubiläumsschützenfestes 2023 in Holzhausen sein. In seinen Hofstaat beruft der Schriftführer Steffen Krelaus mit Dorothee Ptok, Pascal Rasche mit Lea Stephan, Janek Krawinkel mit Janna Wiedemeier sowie Lorenz Ulrich.

Am Montag nach dem Schießen konnte das Wochenende mit einem Schützenfrühstück abgerundet werden. Die mehr als 180 Besucher feierten das neue Königspaar ausgelassen. „Ich bin unfassbar glücklich. Einem großartigen Schützenfest steht nichts mehr im Wege“, so Krawinkel, Somit löst der Polizeianwärter Fred Pruys als König ab, der im Jahr 2018 das letzte reguläre Schützenfest in Holzhausen regiert hat. Die Schützenbruderschaft bereitet zudem momentan eine Chronik zu ihrer Historie auf.