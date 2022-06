48 Jahre im Dienst der Stadt Nieheim

Mehr als 48 Jahre lang hat Franz-Josef Lohr nicht für die Stadt Nieheim gearbeitet, sondern ihr gedient, wie es sein Arbeitsverhältnis vorsah. Angefangen über ein Praktikum Anfang der 70er Jahre über den Vorbereitungsdienst, als Stadtinspektor bis hin zum Stadtoberamtsrat hat Lohr sämtliche Karrierestationen in Nieheim durchlaufen. Zuletzt war er 18 Jahre lang Leiter des Bauamtes und hat in seinen Funktionen zahlreiche Veränderungen in seiner Heimatstadt angestoßen und später umgesetzt.

Dabei habe er stets das Wohl der Stadt im Auge gehabt und war immer wieder auch ein Mahner für naturgerechtes Bauen. „Stürmische Zeiten“ habe er als Funktionsträger in all den Jahren in der Stadt Nieheim erlebt, bilanzierte Dietmar Becker als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters bei der, wegen Corona „gefühlt viermal verschobenen“, offiziellen Verabschiedung im Rahmen der Ratssitzung am Donnerstag. Schon am 31. Dezember des vergangenen Jahres hatte Franz-Josef Lohr seinen offiziellen letzten Arbeitstag.