Absage: kein WinterVoices-Festival in Nieheim

Die Musik- und Kabarettfreunde in der Region müssen in der kommenden Saison auf das „WinterVoices“ in Nieheim verzichten. Die Intendantin Leonore von Falkenhausen hat sich schweren Herzens dazu entschieden, die kleine Konzertreihe in diesem Jahr abzusagen.

„Grund ist die nunmehr dritte Wintersaison mit Corona. Das Virus nimmt in der kalten Jahreszeit wieder Schwung auf, was es für uns sehr schwierig macht, ein Kulturprogramm im gewohnten Umfang zu realisieren.“

Unklare Schutzmaßnahmen

Hinzu kämen die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen seitens der Politik, die sowohl für die Veranstalter als auch für das Publikum zu unklar seien, um unbeschwert und sicher die Konzerte in der Aula der katholischen Grundschule zu genießen. „Im Moment gilt ja beispielsweise keine Maskenpflicht in Innenräumen und deshalb lässt sich auch aktuell kein gutes Schutzkonzept planen und aufstellen“, so Leonore von Falkenhausen.

Defizit in der Kasse

Ein weiterer Grund, die beliebte Veranstaltungsreihe abzusagen, liege aber auch im finanziellen Bereich. Denn die Erfahrung im vergangenen Jahr habe deutlich gezeigt, dass die monetäre Belastung für den Holzhausener Kulturverein einfach zu hoch sei, wenn trotz attraktiven Spielplans zu wenig Leute zu „WinterVoices“ kämen. Obwohl das Team des KulturGutes im vergangenen Winter ein ausgeklügeltes Corona-Hygiene- und Schutzkonzept aufgestellt und intensiv Werbung gemacht habe, hätten zu wenige Besucherinnen und Besucher die Konzertveranstaltungen in der Aula der katholischen Grundschule erlebt. „Viele sind aus Unsicherheit nicht gekommen und lieber zu Hause geblieben“, vermutet Leonore von Falkenhausen, welche diese schwierige Situation in diesem Jahr nicht wiederholt erleben möchte. Denn: „WinterVoices“ 2021 habe eindeutig ein Defizit in der KulturGut-Kasse hinterlassen. „Und das können wir uns nicht noch einmal erlauben“, wirbt die Intendantin für Verständnis.

So müssen die Musikfreunde zwar noch ein wenig Geduld haben, können sich aber umso mehr auf einen hoffentlich unbeschwerten Sommer freuen, wenn vom 17. bis 25. Juni 2023 wieder das internationale Stimmenfestival Voices mit einem hochkarätigen Kulturprogramm auf das Gut Holzhausen einlädt.