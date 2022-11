Adventskonzert in Sommmersell

Nieheim-Sommersell

Was gibt es Schöneres, als am dritten Advent gemütlich beisammen zu sitzen und weihnachtlicher Musik zu lauschen? Zu einem Adventskonzert am Sonntag, 11. Dezember, lädt der Heart-Chor Rolfzen gemeinsam mit dem Musikverein Sommersell ins Dorfgemeinschaftshaus Sommersell ein. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr.