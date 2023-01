Amsel-am-Hut feiert wieder Karneval in Merlsheim

„Wir wollen wieder Karneval feiern – und zwar in der frisch renovierten Bürgerhalle“, so lautet die einhellige Meinung der Närrinnen und Narren der Merlsheimer Karnevalsgesellschaft Amsel-am-Hut. Nach zwei harten Jahren mit Corona bedingt virtuellen Ersatzveranstaltungen laufen jetzt die Planungen für den Hallenkarneval im Amseldorf auf vollen Touren.

„Narrisch auf der Amsel-Alm“ lautet das Motto 2023 und verspricht eine närrische Reise in den alpinen Raum. „Das Tragen von Dirndl oder Lederhose ist aber keine Pflicht. Auch mit anderen Verkleidungen wird man gerne eingelassen“ versichert Oliver Bönecke, der Präsident von Amsel-am-Hut. Die Gäste erwartet ein bunter Mix aus Talk, Musik, Tanz und Sketchen.

Auch die Speisen und Getränke des Abends werden an das Motto angepasst. Das amtierende Zweigestirn, Bauer Volker (Klaas), der blechbiegende Biker, und Jungfrau Thomas (Bartsch), die wehrhaft Motorisierte, freut sich auf die Veranstaltung und seinen Platz in der Tollitäten-Lounge. Zahlreiche Gäste aus nah und fern werden erwartet.

Besonders macht den Merlsheimer Karneval, dass alle Vereine des Dorfes den Hallenkarneval tragen und der Erlös seit Jahrzehnten vollständig der Erhaltung und Weiterentwicklung der Bürgerhalle zufließt.

Karten für den Merlsheimer Hallenkarneval am Samstag, 4. Februar, ab 19.31 Uhr können per E-Mail an [email protected] reserviert werden.