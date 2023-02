Andreas Müller neuer Löschgruppenführer in Eversen

Nach 18 Jahren legte Markus Rasche sein Amt als Löschgruppenführer in Eversen nieder und steht nicht mehr als Löschgruppenführer zur Verfügung. Markus bedankte sich bei allen Kameraden und seinen Vorstandskollegen für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Sein Nachfolger ist Andreas Müller.

Das ist das Ergebnis der Generalversammlung der Löschgruppe Eversen in der Vikarie in Eversen zu der 36 Kameraden gekommen waren. Der langjährige Löschgruppenführer Markus Rasche gab an, Platz für einen jüngeren Löschgruppenführer machen zu wollen, stehe den Kameraden aber weiterhin unterstützend zu Seite. In der anschließenden Abstimmung wurde Andreas Müller einstimmig von der Versammlung als Löschgruppenführer bestätigt.

Ebenfalls wurde Antonius Benning als stellvertretender Löschgruppenführer bestätigt.

Die offizielle Bestellung als Löschgruppenführer erfolgt in der nächsten Ratssitzung der Stadt Nieheim.

Weiterhin gab es einige Beförderungen und Verleihung von Leistungsabzeichen: Hans Schuster wurde das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber für 25-Jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen.In Abwesenheit wurde Heinrich Brandt das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Gold für 35-Jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen.

Wahlen zum Förderverein der Löschgruppe Eversen

Alle fünf Jahre stehen die Vorstandswahlen des Fördervereins auf der Tagesordnung. Markus Rasche legte auch seinen Posten als 1. Vorsitzender des Fördervereins nieder und steht nicht mehr zur Wahl. Andreas Müller wurde vorgeschlagen und in der anschließenden Abstimmung einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden des Fördervereins gewählt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Antonius Benning einstimmig bei Wiederwahl von der Versammlung bestätigt. Als neuer zweiter stellvertretender Vorsitzender und gleichzeitig Jugendvertreter wurde Felix Kröger einstimmig gewählt. Michael Maßmann wurde einstimmig, bei Wiederwahl zum Schriftführer gewählt.

Zum Kassierer wurde auch bei Wiederwahl einstimmig Michael Lakemeyer gewählt. Den Posten des stellvertretenden Kassierers hatte bisher Günter Blanke bekleidet. Günter stellte ebenfalls sein Amt zur Verfügung. Sein Nachfolger wurde Marcel Parensen. Als Gerätewart wurde Hans Schuster einstimmig wiedergewählt, sein neuer Stellvertreter ist Marvin Rasche.

Nieheims Bürgermeister Johannes Schlütz bedankte sich für die erbrachte ehrenamtliche Leistung und den Besuch der Lehrgänge. Es sei sein erster Besuch in Eversen und er sei froh, nach Corona wieder auf Versammlungen gehen zu können.

Stadtbrandmeister Ulrich Engelke bedankte sich ebenfalls für die geleistete Arbeit. Er teilte mit, dass es im Jahr 2022 zehn Einsätze mit der Beteiligung der Löschgruppe Eversen gegeben hatte. Das neue Löschfahrzeug TSF-W für Eversen sei fast fertig gebaut und solle in den nächsten Wochen übergeben werden können.

Nach den Neubauten der Gerätehäuser in Holzhausen und Entrup wird als nächstes das Gerätehaus in Himmighausen erneuert. Das entsprechende Förderprogramm sei aktuell ausgelaufen und man warte auf eine Neuauflage der Förderungen im Herbst dieses Jahres. Der Neu- oder Umbau des Gerätehauses in Eversen wird sich somit noch ein paar Jahre nach hinten verschieben.