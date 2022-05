Anschwimmen in Nieheim

Am Sonntag, 29. Mai, geht das Nieheimer Kombibad am Holsterberg in seine Sommer-Saison. Der Förderverein Nieheimer Kombibad e.V. hat zum Saisonstart 2022 etliche Investitionen getätigt.

Bad am Holsterberg geht in die Sommersaison

So wurde vor allem eine Matschanlage mit Sonnensegel für die jüngsten Besucher des Bades errichtet, zwölf Bänke im Außenbereich komplett erneuert und ebenso die Holzauflagen der zwei Liegen neu aufgebaut. Insgesamt investierte der Förderverein in die Verschönerung des Nieheimes Bades 9000 Euro und etwa 100 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Denn darüber hinaus wurde auch große Schwimmmatten für das Anschwimmen und die Spaßbadetage angeschafft.

Unterstützung erfuhr der Verein in seinen Bemühungen durch die Bürgerstiftung Nieheim, die Stadt Nieheim sowie die Firmen Wilhelm Freitag KG Sägewerk und Holzhandlung, Dietmar Rasche Dachdeckerei, Holz & Pellet Ofenzentrum NRW, St. Nikolaus-Apotheke, Georg Ising Fliesenleger, Malermeister Daniel Pott sowie M. Wiechers GmbH & Co. KG Lohnunternehmen und Carlos Beineke Garten- Forst- u. Mietservice.

Alles ist im Bad am Holsterberg vorbereitet für die Saisoneröffnung am Sonntag. Foto: Ralf Brakemeier

Zum Anschwimmen am Sonntag laden das Team des Bades am Holsterberg, der Schwimmverein Nieheim und die Mitglieder des Fördervereins Nieheimer Kombibad ab 11 Uhr ein. Zum ermäßigten Eintritt von nur zwei Euro können die Besucher an diesem Tag des Außen und Innenbereich des Kombibades genießen. Dazu gibt es am Sonntag Bratwurst vom Grill und kühle Getränke. Diverse Wasserspielzeuge können an diesem Tag ausgeliehen oder auch selbst von zu Hause mitgebracht werden. Am 5. August ist ab 14 Uhr Spaßbadetag im Rahmen des gemeinsamen Kinderferienspaßes der Städte Steinheim und Nieheim. Um 19 Uhr beginnt das „Quiz im Freibad“. Auch an diesem Tag wird es kalte Getränke und Leckeres vom Grill geben.

CO2 gespart

Im Rahmen der Sanierung Beleuchtungsanlage des Bades am Holsterberg wurde vor einiger Zeit die komplette Innenbeleuchtung des Bades auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Damit spart die Stadt bis zu jährlich 22.161 kWh, was einer durchschnittlichen Einsparung von 87 Prozent entspricht. Dies entspricht einer CO2-Einsparung über die gesamte Lebensdauer von 261 Tonnen. Das Projekt der Stadt Nieheim wurde in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung von 40 Prozent der zuwendungsfähigen Nettoausgaben gefördert.