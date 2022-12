Baumverkauf und Weihnachtsliedersingen auf Gut Holzhausen

Angeboten werden Nordmanntannen und Blaufichten aus eigenen Schonungen. Während die Nordmanntannen sich durch ihre weichen Zweige auszeichnen, werden die Blaufichten wegen ihres besonderen Duftes gern genommen. Damit die Bäume frisch sind, werden sie erst in den Tagen vor dem Verkaufsbeginn geschlagen.

Auf Gut Holzhausen wird traditionell ökologische Landwirtschaft nach Demeter-Richtlinien betrieben. Sie sind nach PEFC-Richtlinien zertifiziert, was eine nachhaltige Waldbewirtschaftung garantiert. Neben Weihnachtsbäumen bietet das Gut auch selbst angebaute Kartoffeln und Wildspezialitäten aus eigenen Wäldern zum Verkauf. Der Zonta-Club Höxter verkauft in einem Stand Weihnachtliches und Glühwein.

Am Samstag und Sonntag lädt die auf Gut Holzhausen lebende Sängerin Leonore von Falkenhausen zum Weihnachtslieder-Singen in den Alten Schafstall ein. Eingeladen ist jeder, der gern singt und Freude an den alten und traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern hat. Gäste sollten sich aber warm anziehen, da der Schafstall nicht geheizt ist. Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Weihnachtsliedersingen ist am Samstag und Sonntag um 16 Uhr.