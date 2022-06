Bedenken bei Bürgerversammlung in Oeynhausen

Nieheim-Oeynhausen

Darüber, dass in den erneuerbaren Energien die Zukunft liegt, sind sich die meisten Menschen einig. Nur nicht darüber, wo die Energie für die elektrifizierte Zukunft entstehen soll. Das wurde auch am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung zur geplanten Freiflächenphotovoltaik-Anlage in Oeynhausen deutlich. Etwa 40 Anwohner, interessierte Bürger und Ratsmitglieder waren in die Turnhalle des Dorfes gekommen.

Von Ralf Brakemeier