Bei der Jugendfeuerwehr Nieheim zählt die Gemeinschaft

Nieheim

Nach der Schule und den Hausaufgaben werfen sie sich in ihre blaue Dienstkombi, der orangene Schutzhelm wird unter den Arm geklemmt und dann geht es los zur Übungsstunde. 17 Jungen und zwei Mädchen treffen sich alle zwei Wochen donnerstags um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Nieheim. Sie sind die Jugendfeuerwehr der Stadt, der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Nieheim und die Hoffnung auf eine einsatzfähige Zukunft.

Von Ralf Brakemeier