Zum Stellvertreter ist André Kramer, Annen-Apotheke in Brakel, bestimmt worden. „Ich möchte in diesem Amt einen Beitrag leisten, unseren Beruf so weiterzuentwickeln, dass er für die nachfolgende Generation von Apothekern attraktiv bleibt und es erstrebenswert ist, sich als Inhaber selbstständig zu machen“, so Björn Schmidt. Nur dann könne es gelingen, das flächendeckende, wohnortnahe Apothekennetz zu bewahren und damit die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung der Menschen zu sichern, auch für Notfälle in der Nacht und am Wochenende.

Apotheker benötigen Planungssicherheit

„Dazu muss die Politik jedoch die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen und den Apothekern Planungssicherheit geben“, fordert der 43-Jährige. „Der Bevölkerung jedenfalls ist der hohe Wert eines dezentralen Apothekennetzes nicht erst seit der Corona-Pandemie und den massiv zunehmenden Lieferengpässen bewusst, das erleben wir jeden Tag in Gesprächen mit unseren Kunden.“

Der Inhaber der St.-Nikolaus-Apotheke in Nieheim ist zugleich für die Apothekerkammer Westfalen-Lippe Kreisvertrauensapotheker im Kreis Höxter. Als AVWL-Bezirksgruppenvorsitzender folgt er auf Thomas Rochell. Seit 1999 im Amt hat Rochell den Posten nun abgegeben, nachdem er zum Vorstandsvorsitzenden des Apothekerverbandes Westfalen gewählt worden ist.

„Lieferengpässe, Bürokratie, Fachkräftemangel und eine seit Jahrzehnten trotz Inflation und Kostensteigerungen kaum mehr angepasste Vergütung: Die Apotheken stehen derzeit vor enormen Herausforderungen, die wir berufspolitisch angehen müssen. In dieser Situation sind beide Ämter zugleich von einer Person allein nicht mehr zu schultern“, sagt Rochell. Und ergänzt: „Ich bin daher sehr froh, dass die Mitglieder mit Björn Schmidt einen höchst engagierten Bezirksgruppenvorsitzenden und mit André Kramer einen zuverlässigen Stellvertreter gewählt haben, die beide die Interessen der Apothekeninhaber und auch der Patienten in der Region hervorragend vertreten werden.“

In der Bezirksgruppe Höxter sind insgesamt 26 Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhaber engagiert.

Der Apothekerverband Westfalen-Lippe

Die Apotheken in Westfalen-Lippe (AVWL) versorgen die Bevölkerung mit lebenswichtigen Arzneimitteln, sie beraten die Menschen kompetent und vertraulich und erbringen wohnortnah pharmazeutische Dienstleistungen. Der AVWL vertritt die Interessen von mehr als 1300 Apothekeninhabern mit annähernd 1800 Haupt- und Filialapotheken. Er versteht sich als Zweckverband für die wirtschaftlichen, rechtlichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder und vertritt diese nach außen. Weitere Informationen sind im Internet erhältlich unter www.apothekerverband.de.