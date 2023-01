Bockbieranstich der Bürgerbrauzunft Nieheim

Die Bürgerbrauzunft Nieheim ist mit der Braustätte im Biermuseum in der Region für Freunde des Biers in den vergangenen Jahren noch bekannter und erfolgreicher geworden.

Nachdem Corona in den beiden letzten Jahren die Durchführung des Bockbieranstichs eingeschränkt hat, lädt man nun am 25. Februar wieder ins Biermuseum, Lange Straße 5 ein.

Das dunkle, süffige Gebräu, das seit Oktober des Vorjahres im Lagerkeller reift, ist ein erneuter Beweis dafür, dass es den erfahrenen Zunftbrauen wieder gelungen ist, ein schmackhaftes Bockbier mit hoher Stammwürze (16 Prozent) und einem Alkoholgehalt von 6,5 Prozent Volumenprozent zu brauen.

Verzicht auf jegliche Schnörkel

Bei der Namenswahl geht man in diesem Jahr einen anderen Weg. „Mit unserem Etikett, den Nationalfarben der Ukraine und dem Verzicht auf jegliche Schnörkel möchten wir daran erinnern, dass ein grausamer Krieg in Osteuropa herrscht“, erläutert der erste Vorsitzende Jan-Henrik Baum und fährt fort: „Kurz gesagt: Wir haben keinen Bock auf Krieg! Getreu diesem Motto widmet die Brauzunft das diesjährige Bockbier allen Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine und der Vision eines friedlichen und starken Europas. So wird ein Teil der Einnahmen an die Ukraine-Hilfe gespendet.“

Anika Rieks sticht das Bockbierfass an

Grundsätzlich wird das erste Bockbierfass von einer Frau angestochen. Als Kandidatin entschied sich der Vorstand für Anika Rieks, die sich schon seit Jahren bei zahlreichen Veranstaltungen der Brauzunft mit ihrem Engagement einen Namen gemacht hat. „Immer dann, wenn bierige Ereignisse durch schmackhaften Speisen bereichert werden, ist Anika Rieks mit Rat und Tat zur Stelle“, berichtet Vorsitzender Jan-Henrik Baum.

Mit typischen Spezialitäten der westfälischen Küche aus den Gasthäusern der Stadt, in denen das Nieheimer Bürgerbier ausgeschenkt wird, sowie die Fleischerei Krücke, Bäckerei Rieks und die Schaukäserei Menne wird den Gästen des Bockbieranstichs ein kulinarisches Rund-um-Erlebnis beschert.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Musiker Uli Emskötter, der zusammen mit dem schottischen Gitarristen und Sänger Paul Gough feinsten Rock zum Bock serviert. Die gemütliche Atmosphäre und das besondere Ambiente des Museums sorgen zusätzlich für Stimmung. Wer mit von der Partie sein möchte, sollte sich die begehrte Eintrittskarte zum Preis von 19 Euro in der Fleischerei Krücke, Bäckerei Rieks und Modehaus Stamm besorgen.