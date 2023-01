Bücherei St. Nikolaus Nieheim lädt ein ins Märchenland

Kinder, aber auch Erwachsene sind eingeladen zu einer Reise ins Märchenland. In der Nieheimer Bücherei St. Nikolaus gibt es am Freitag, 27. Januar, wieder eine Vorleseaktion.

Dass Lesen bildet, ist den meisten Menschen bekannt. Einer Studie an der University of Sussex zufolge kann das Lesen aber auch den aktuellen Stresspegel um bis zu 68 Prozent senken. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Bücherei St. Nikolaus in Nieheim wissen um dieses Phänomen und laden auch deshalb immer wieder zum Ausleihen von Büchern und zu Vorleseaktionen ein. Eine dieser Aktionen findet am Freitag, 27. Januar, in den Räumen Paternosterstraße 1 statt.