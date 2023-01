Bürgerbrauer bauen im Biermuseum Nieheim eine Kneipe

Eine historische Kneipe soll im Biermuseum Nieheim zum Bleiben einladen. Die Bürgerbierbrauer planen die Eröffnung am 25. Februar.

Mensch, watt warn datt noch für Zeiten! Abends anner Theke stehn und gemütlich en Bier zischen. Am Stammtisch sitzen und knobeln oder Skat spieln! Am Groschengrab auf den großen Gewinn warten oder sich an Kicker und Flipperautomaten die Zeit vertreiben!