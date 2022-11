Bürgerbrauzunft Nieheim will weiter Spaß haben

Nach Erledigung der Eröffnungsformalitäten blickte erste Vorsitzender Jan-Henrik Baum, in der Gaststätte „Zum Kukuk“ in Himmighausen, wo die Versammlung durchgeführt wurde, auf ein bewegtes Jahr für die Brauzunft zurück. Zwar habe man den Neustart nach der Corona-Pause gut gemeistert, mit den steigenden Energiepreisen stehe aber eine nächste, vielleicht sogar noch größere Herausforderung für den Verein an.

Dabei stehen Energieoptimierungen wie das Beleuchtungskonzept (LED, Steuerung), der Einbau einer gläsernen Trennwand und die Deckenisolierung im Gebäude an der Lange Straße im Vordergrund. Unter den erreichten Jahreszielen 2022 hob Baum besonders hervor, dass die Mitgliederzahl über 100 anwuchs. Mit der Einführung des Escape-Game und den Bier-Verkostungen konnten neuen Besucher gewonnen werden.

Brauereifeier beim Käsemarkt

Weitere Ziele waren die aktive Zusammenarbeit mit den übrigen Museen, die Weiterentwicklung des Biermuseums im Bereich Kneipenkultur und die Einführung der elektronischen Buchführung. Zum Höhepunkt gehörte zweifellos die Brauereifeier anlässlich des Käsemarktes.

Aber auch weitere Aktivitäten wie das Bierfest in Steinheim, das Grillhüttenfest, der Bockbieranstich zeugten von einer starken Gemeinschaft.

Der Bericht des Kassenwartes, Stefan Kröger, enthielt die Zahlen über das Geschäftsjahr 2021. Trotz Einschränkungen zur Coronazeit konnte er über eine gute wirtschaftliche Lage berichten. Der Bericht des Kassenprüfers, Swen Horstmann, bestätigte eine ordnungsgemäße und übersichtliche Kassenführung. Auf seinen Antrag wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

Freitags werden Fässer und Flaschen gefüllt

Durchweg positiv fielen die Berichte aus den Projektgruppen aus. So würde sich Brauführer Uwe Tittel eine weitere eigenständige Braugruppe wünschen. Elmar Lohre von der Abfüllgruppe lädt Interessenten ein, wenn freitags Fässer und Flaschen gefüllt werden. Oliver Bönecke von der Gruppe Finanzen hob die Einführung der Umsatzsteuer und die Digitalisierung der Buchführung hervor. Er ermunterte die Mitglieder zur Mitarbeit, wenn es um die kommende Preisgestaltung gehe. Martina Müller berichtete über die Entstehung der Escape-Game-Gruppe und die positive Entwicklung. Die Gruppe sucht derzeit nach weiteren Spielbetreuern.

Roland Florin berichtete über den Stand der Museumsgruppe. Dank vielfältiger Unterstützung konnte die historische Theke Ende Juli in Betrieb genommen werden. Es werden weitere Ausstellungsobjekte zum Thema „Kneipenkultur“ gesucht.

Die erforderlichen Wahlen des Vorstands ergaben, dass Jana Reineke zur neuen Schankmeisterin gewählt wurde. Sie tritt die Nachfolge von Carolin Tiemann an, die nicht mehr kandidierte. Der Vorsitzende bedankte sich für ihre gute Arbeit mit lobenden Worten und einem Blumenstrauß. Wiedergewählt wurde Uwe Tittel als Brauführer. Neu in den Vorstand gewählt wurde Diana Boldewin, die den Posten der stellvertretenden Schriftführerin übernimmt.

Spaßfaktor steht weiter im Vordergrund

Zu den Vereinszielen und -terminen für 2023 stellt der Vorstand den Spaßfaktor in den Vordergrund. Dabei soll die Vereinstätigkeit auf die vereinsinterne Weiterentwicklung ausgerichtet werden. Für Samstag, 7. Januar 2023, ist ein Dankeschön-Fest für die Mitwirkenden des Käsemarktes geplant. Der Bockbieranstich wird am Samstag, 25. Februar 2023, veranstaltet. Eine Zunfttour nach Berlin steht von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai 2023, an.

Alles in allem ist die Bürgerbrauzunft Nieheim ein lebendiger und erfolgreicher Verein, bei dem das ehrenamtliche Engagement nicht nur viel Freude macht, sondern auch noch ein köstliches Produkt hervorbringt: das Nieheimer Bürgerbier.