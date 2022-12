Bürgerstiftung Nieheim hilft auf vielen Ebenen

Auf ein erfolgreiches Jahr 2002 kann das Team der Bürgerstiftung Nieheim zurückblicken. So konnte die Stiftung nach Aussage ihres Vorstandes Johann-Friedrich von der Borch über 30.000 Euro für unterschiedliche Projekte in der Gemeinde ausschütten.

Ob Defibrillatoren für die Löschgruppe Himmighausen, Pflege einer Streuobstwiese, die Vergabe des Nieheimer „Schuhu“-Preises, Studentenstipendium oder Neubau eines Sporthauses – die Bürgerstiftung habe im zu Ende gehenden Jahr ein breites Spektrum an Projekten unterstützt. Zum Jahresende konnte das Stiftungs-Team noch den Initiatoren des „Steinheimer Tisches“ einen Korb mit Lebensmitteln sowie einen Scheck über 1500 Euro überreichen.

Für von der Borch „eine besonders und wichtige Initiative, die in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten den Bedürftigen hilft und einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft leistet“. Neben zahlreichen Projekten half die Bürgerstiftung auch bei der Gestaltung des Nieheimer Richterplatzes. Im Zentrum des Platzes, der für die Stadt und seine Bürger wieder einen Mittelpunkt darstellt, wurde ein Wasserspiel angelegt, welches in Kombination mit einem Lichtspiel die Attraktivität des Platzes noch erhöht.

Die Stiftung beteiligte sich an der Finanzierung dieses Lichtspiels, so der Vorstand. Ein Höhepunkt des Jahres war, so von der Borch, der zweite Sommerempfang, zu dem die Bürgerstiftung Nieheim im August in die Bürgerhalle Merlsheim eingeladen hatte. Den Gastvortrag hielt der stellvertretende Chef der Luftwaffe, Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks, ursprünglich Nieheimer, der aus aktuellem Anlass sehr kenntnisreich und spannend die Anforderungen an die zukünftige Europäische Sicherheitsarchitektur beschrieb. Von der Borch dankte allen Spendern, ohne die die Arbeit und die Unterstützung der zahlreichen Projekte nicht möglich wäre. Dazu gehören auch zahlreiche Spender, die eine Partnerschaft eingegangen sind und sich verpflichtet haben, der Bürgerstiftung über einen Zeitraum von drei Jahren einen festen Betrag zu spenden. Sein Dank galt aber auch dem großen ehrenamtlichen Einsatz des gesamten Teams der Bürgerstiftung Nieheim.

Vorstand und Kuratorium hätten unermüdlich und kreativ die Dinge angeschoben und abgearbeitet. Von der Borch gab sich zuversichtlich, dass die Stiftung auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Projekte und Initiativen unterstützen werde. Im Frühjahr 2023 wird die Bürgerstiftung beispielsweise einen Kursus zum Obstbaumschnitt anbieten, der für alle Vereine kostenfrei sein wird. Die genauen Termine würden Anfang des kommenden Jahres noch bekannt geben. Weitere Informationen zu der Arbeit der Stiftung findet man im Internet unter „www.buergerstiftung-nieheim.de“.