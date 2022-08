Bürgerstiftung Nieheim lädt zum Sommerempfang

Zum zweiten Sommerempfang lädt die Bürgerstiftung Nieheim am Samstag, 13. August, nach Merlsheim in die Bürgerhalle ein. Gastredner ist der gebürtige Nieheimer Bürger Generalleutnant und stellvertretende Inspekteur der Luftwaffe Dr. Ansgar Rieks.

Dann will die Bürgerstiftung Vertretern der örtlichen Vereine und Initiativen, Geschäftsleuten und allen interessierten Nieheimer Bürgerinnen und Bürger über ihre Arbeit und die im vergangenen Jahr unterstützten Projekte berichten. Auch sollen den Gästen die Stiftungsziele näher gebracht, für neue Anträge und Projekte sowie für die Mitarbeit in der Bürgerstiftung geworben werden. Als Gastredner konnte die Bürgerstiftung Nieheim den stellvertretenden Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks gewinnen.

Der gebürtige Nieheimer ist der Stadt und ihren Menschen immer noch sehr verbunden. Beim Sommerempfang in Merlsheim spricht er über „Handlungsoptionen und militärische Erfordernisse in einer unsicheren Welt – die Zeitenwende aus der Luftwaffenperspektive-“. Das Thema ist im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und die Spannungen zwischen China und Taiwan besonders brisant. Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei Getränken und einem Imbiss ins Gespräch zu kommen. Für die musikalische Untermalung sorgt die Nieheimer Leo Will-Band.

Da viele Gemeinden und Städte finanziell sehr eingeschränkt seien, könnten Bürgerstiftungen mithelfen, das gesellschaftliche Leben in einer Kommune aufrecht zu erhalten und gezielt Initiativen und Vereine bei Projekten finanziell zu unterstützen, so die Nieheimer Stiftung. Jährlich würden für solche Zwecke bis zu jährlich bis zu 30.000 Euro ausgeschüttet. In Zeiten niedriger Zinsen und schlechter wirtschaftlicher Bedingungen sei die Arbeit der Bürgerstiftung besonders wichtig. Gleichzeitig bringe der Kapitalstock der Stiftung wenig Rendite.

Auf Spenden angewiesen

„Deshalb ist die Bürgerstiftung Nieheim“, so ihr Vorsitzender Johann-Friedrich von der Borch, „sehr auf Spenden angewiesen“. Beginn ist um 16 Uhr in der Bürgerhalle Merlsheim. Das Ende ist gegen 18.30 Uhr geplant. Anmeldung unter [email protected] oder Telefon 05274/9891 20.