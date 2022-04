Bürgerwindpark soll in Oeynhausen entstehen

Südlich von Oeynhausen sollen am Bilster Berg, unterhalb der Rennstrecke, sechs Windenergieanlage (WEA) mit einer Gesamtleistung von 40 Megawatt entstehen. Der Klimawandel nimmt immer konkretere Formen an, der Krieg in der Ukraine macht die Abhängigkeit von Energielieferanten aus dem Ausland immer deutlicher, durch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen für unsere Häuser wird sich der Stromverbrauch in den kommenden Jahren vervielfachen. Bio- und Solarenergie, Wasser- und Windkraft sind die einzigen Ressourcen, die hierzulande zur Verfügung stehen, um den stetig steigenden Strombedarf zu decken. „Was wir hier planen ist am Ende unsere einzige Chance“, ist sich Klaus Heuwinkel sicher. Gemeinsam mit Besche und Dirk Hillebrand fungiert er als Sprecher der Bürgerwind Nieheim-Oeynhausen GbR (Personengesellschaft).

