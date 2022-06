Der beste Jahrgang der Hille-Schule Nieheim

Schülerinnen und Schüler der Peter Hille Schule haben nun ihren festlichen Abschluss gefeiert. Die überdurchschnittlich guten Leistungen zeigen sich darin, dass 77 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen so genannten Q-Vermkerk erhielten, der den Besuch der gymnasialen Oberstufe ermöglicht.

Schaut man auf die letzten Schuljahre des Abschlussjahrgangs, so konnte man dieses Abschneiden nicht erwarten, da die jungen Menschen inmitten allerlei Widrigkeiten den Schulalltag meistern mussten.

Dazu gehörte neben der Corona-Pandemie auch der Schulumbau, der die Schüler über ein Jahr dazu zwang, den Schulort zwischen den Stunden zu wechseln, da die Peter Hille Schule in dieser Zeit an zwei Standorten betrieben wurde. Aber offenbar haben diese Wanderungen nicht den Lernerfolg beeinträchtigt und so verabschiedet sich die Realschule nun vom erfolgreichsten Jahrgang, der die Schule jemals verlassen hat.