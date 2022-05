Der Spargel-Papst aus Sommersell

Als Spargel-Sagel ist der umtriebige Landwirt, der in diesem Jahr seinen 84. Geburtstag feiert, nicht nur rund um seinen Heimatort bekannt. Immer sonntags richten seine Mitarbeiter die Tische auf dem idyllischen Hof, Sommersell 17, und in der Scheune schön her. Um 11 Uhr beginnt der Ansturm. Das Objekt der Begierde: Der grüne Spargel made in Sommersell, direkt vom Feld. „Auf 30 Morgen (etwa 7,5 Hektar) bauen wir den grünen Spargel an. Vor 30 Jahren war ich nicht nur der erste im Kreis Höxter, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen, der den grünen Spargel angebaut, produziert und verkauft hat“, erzählt Willi Sagel in seinem gemütlichen Wohnzimmer.

